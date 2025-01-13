Опубликовано 13 января 2025, 14:591 мин.
Российская школьница отравилась 225 таблетками слабительного
В Петербурге школьница отравилась 225 таблетками слабительного.
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В Санкт-Петербурге школьница приняла 225 таблеток и попала в одну из детских городских больниц. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что старшеклассница выпила в общей сложности 225 таблеток за две недели. Медики передали информацию по инциденту в отделение полиции по Выборгскому району. Россиянке диагностировали острое отравление смесью таблеток, большая часть из которых слабительные средства.
В настоящий момент школьница находится в тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за жизнь девочки.
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