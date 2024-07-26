Россиянка хотела отомстить за возлюбленного и заказала бизнесмена за 6 млн рублей

22-летнюю жительницу Троицка Челябинской области будут судить за приготовление к расправе по найму. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации ведомства, россиянка нашла соучастников, готовых убить 35-летнего предпринимателя, посредника в передаче взятки, который «сдал» ее возлюбленного. Соучастники должны были убить мужчину за 6 млн рублей. Челябинка успела передать им фото, места пребывания жертвы в городе Троицке, а также 3 млн рублей.

Остановить злоумышленницу удалось сотрудникам УФСБ России по Челябинской области.

В настоящий момент против нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, а также п.п. «б» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства по найму). Обвиняемой грозит лишение свободы сроком от 8 до 20 лет.

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