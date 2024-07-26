В Москве грабитель попытался отрезать нос гулявшей в парке женщине

В Москве неизвестный мужчина напал на двух женщин и попытался отрезать одной из них нос. Инцидент произошел в ночь на 26 июля в сквере 1905 года.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, худой, высокий незнакомец, одетый в синий спортивный костюм, подошел к подругам 44 и 45 лет, и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги.

В этот же момент он ударил одну из женщин ножом по носу и отсек часть кожи. После того, как неадеквату отдали наличные деньги, он сбежал.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. К счастью, увечий пострадавшая не получила, ей обработали рану на месте. Нападавшего ищет полиция. В настоящее время он еще не задержан.

Ранее спасший от похитителя ребенка в Москве курьер рассказал, как не растерялся и помог женщине, на которую напал неадекватный мужчина.