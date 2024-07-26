В российском городе мужчина напал на водительницу такси, отказавшуюся везти его бесплатно

В Старом Осколе мужчина избил водительницу такси, потому что та отказалась везти его бесплатно. Об этом пишет Telegram-канал «OK! Старый Оскол» со ссылкой на потерпевшую.

По словам женщины-водителя, она приехала на вызов к семейной паре с ребенком. У пассажиров при себе был багаж, который согласно правилам проезда нужно оплачивать отдельно, о чем шофер предупредила заранее. Потерпевшая уточнила, что поначалу мужчина был не против подобного расклада, однако, сев в салон, сообщил, что «поедет бесплатно».

«Мужчина вел себя неадекватно, оскорблял. Я попросила его покинуть машину. Он вышел, начал бить по машине, агрессировать», — рассказала водительница такси.

Затем, как заявила таксист, неадекват ударил ее со спины, после чего в лицо. Женщина подчеркнула, что клиент остановил агрессию лишь после того, как его об этом попросил ребенок.

В настоящий момент пострадавшая написала заявление в полицию.

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