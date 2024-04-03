Россиянка избила ремнем до полусмерти свою десятилетнюю дочь

В Санкт-Петербурге местная жительница избила десятилетнюю дочь ремнем. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника, инцидент произошел 26 марта в одном из домов на улице Бутлерова. Девочка не сумела сдержать позыв в туалет и опорожнилась в нижнем белье. Подобная ситуация разозлила родительницу, и та решила отхлестать ее ремнем по животу.

Спустя несколько дней у несовершеннолетней вздулся живот и мать показала дочь медику. Из поликлиники девочку на «скорой» доставили в больницу, где ей была проведена операция по откачиванию жидкости. Вдобавок у юной петербурженки диагностировали гематомы и ссадины.

В настоящий момент пациентка находится в реанимации. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося.

Известно, что семья девочки считается благополучной, на учете в надзорных органах не состоит.

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