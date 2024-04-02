В Подмосковье двоих полицейских заподозрили в избиении студента медколледжа

В Подмосковье двоих полицейских заподозрили в избиении учащегося второго курса медколледжа. 17-летнего студента госпитализировали, у него многочисленные гематомы, три выбитых зуба и перелом нижней челюсти.

Подробности приводит сайт mk.ru.

31 марта студент, уроженец Дагестана, шел мимо остановки транспорта в деревне Медвежьи Озера. Из машины его окликнул мужчина, который показал удостоверение сотрудника полиции. Незнакомец стал выяснять, откуда молодой человек родом.

Юноша не собирался конфликтовать, но оппонент схватил его и стал трясти. Затем из автомобиля вышел второй мужчина, он ударил студента по лицу. Когда парень упал, его стали избивать ногами.

Очевидцы вызвали на место полицию. Свидетели не дали нападавшим скрыться. На место инцидента приехал отец избитого парня. Их отвезли в отдел, а нападавших отпустили со словами, что с ними разберутся потом.

Родители студента написали заявление. По информации издания, к инциденту могли быть причастны двое правоохранителей отдела полиции по Щелково. Будет проведена служебная проверка.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, что охрану на его юбилейных шоу будут осуществлять сотрудники МВД и Росгвардии, они оденутся в штатское.