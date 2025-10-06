Россиянка через суд пыталась признать живого экс-возлюбленного мертвым ради пенсии ребенку

В Петербурге женщина пыталась через суд признать мертвым бывшего возлюбленного, но он оказался жив. Мужчина длительное время не выходил с экс-избранницей на связь. Подробности сообщает 78.ru.

По данным источника, жительница северной столицы обратилась в суд, так как отец ее ребенка с 2023 года не связывался с ней. Она заявляла, что не знает о его местонахождении, также мужчина не платил алименты. Признать его мертвым россиянка хотела, чтобы добиться назначения пенсии ребенку по потере кормильца.

Однако доказать, что мужчина действительно мертв, не вышло. Суд установил, что он продолжает работать с 2023-2024 годов. Кроме того, у него есть два действующих автомобиля. А в 2025 году от его имени были открыты новые расчетные счета.

