Сбежала в одной простыне и с катетерами: из Склифосовского пропала пациентка после операции

Из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сбежала пациентка. Девушка пропала сразу после операции, но ее быстро нашли. Она оказалась дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, 2 октября россиянка попала в больницу. Ей провели операцию, после чего перевели в палату. Но вскоре она оттуда сбежала. Причем покидала медицинское учреждение пациентка совсем без одежды. Она была закутана в простыню, а также к ней были прикреплены катетеры.

Выяснилось, что из больницы девушка отправилась домой. Она добиралась около часа. Уже в квартире ее встретили родители, которые и сообщили о ее местонахождении. Пациентку Склифосовского отправили обратно.

К слову, состояние девушки после побега не уточняется. Также неизвестно, почему она решила самостоятельно покинуть стены больницы.

