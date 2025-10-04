Просят продиктовать код из СМС: мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкоматов

Аферисты воспользовались началом осеннего призыва в России и стали звонить гражданам под видом сотрудников военкоматов. Мошенники придумали новую схему для обмана жертв, передает Telegram-канал Абзац.

Злоумышленники звонят мужчинам якобы из военкомата и спрашивают, получили ли они электронную повестку. Если жертва отвечает «нет», тогда ее просят продиктовать код из СМС для повторной отправки.

Провернув преступную схему, аферисты получают доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они могут оформить на граждан кредиты или микрозаймы.

Представители правоохранительных органов уже напоминали россиянам, что военкоматы никогда не подтверждают получение повесток по телефону. Если поступает просьба продиктовать код из СМС — то ни в коем случае нельзя этого делать.

