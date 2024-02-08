Россиянка через окно сбежала от пытавшегося ее поджечь супруга

В Татарстане местная жительница смогла через окно сбежать от пьяного мужа, который попытался поджечь ее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным источника, ЧП произошло в Бугульминском районе вечером 3 февраля. Пьяный 65-летний мужчина приревновал свою 62-летнюю супругу и вступил с ней в ссору, в ходе которой облил женщину бензином и попытался сжечь. Заметив спичку, облитая бензином россиянка через окно сбежала от мужа к соседям, которые вызвали экстренные службы.

Против россиянина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Другие детали произошедшего в настоящий момент выясняются.

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