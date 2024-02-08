Неизвестные избили заслуженного артиста Башкортостана

Солист башкирской группы «Караван-Сарай» Амир Туйгунов, заслуженный артист Республики Башкортостан подвергся нападению неизвестных. Об этом пишет издание «Пруфы».

Сведения об избиении музыканта неизвестными людьми стали появляться в соцсетях сегодня, 8 февраля. По мнению пользователей, причина предполагаемого нападения может быть политической.

В пресс-службе МВД РБ пока никак не комментировали информацию об избиении Туйгунова.

Амир Туйгунов является лауреатом российских и международных конкурсов и фестивалей, музыкантом и режиссером театра и кино. На протяжении последних нескольких лет он вместе со своей группой «Караван-Сарай» регулярно выступал на концертах, которые организовывало правительство республики. Артист также публично поддерживал главу региона Радия Хабирова.

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