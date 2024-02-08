Российский ребенок впал в кому после удаления зуба в частной клинике

В Саратове мальчик попал в реанимацию после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, передает «СарИнформ».

Уточняется, что после удаления зуба в частной клинике ребенок столкнулся с резкой болью, также у него поднялась температура примерно до 42 градусов.

У несовершеннолетнего развился остеомиелит, он впал в кому. В настоящий момент ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации Саратовской областной больницы, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Местные врачи проводят консультации с коллегами из Москвы. Возраст мальчика, а также другие детали произошедшего пока неизвестны.

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