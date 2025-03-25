Россиянка целый год проходила с куском угля в носу

В Подмосковье местная жительница целый год проходила с куском угля в носу, пытаясь вылечить насморк. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, женщина на протяжении долгого времени мучилась от проблем с дыханием, обильных выделений и неприятного запаха. Но в итоге все же не выдержала и отправилась на осмотр в Долгопрудненскую больницу.

Пациентка была вынуждена перенести операцию по извлечению куска угля, застрявшего в грибковых наростах. Жительница Подмосковья так и не смогла объяснить медикам, почему решила, что таким образом можно устранить насморк.

После операции россиянка еще несколько дней была под наблюдением специалистов, а сейчас ее уже выписали.

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