Россиянка бросила младенца в туалете и попыталась улететь из Антальи в Москву

Российская туристка бросила в туалете турецкого аэропорта младенца и попыталась улететь в Москву. Однако женщину задержали. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россиянка собиралась покинуть Анталью и вернуться в Москву. Перед посадкой на самолет она зашла в туалет для инвалидов и оставила там маленького ребенка. А затем вместе с подругой она пошла на паспортный контроль.

Малыша без присмотра обнаружила уборщица и сообщила службе безопасности. Благодаря оперативной работе женщина не успела вылететь из Турции. Обеих женщин задержали, а ребенка отправили в больницу. Сейчас за его состоянием следят врачи. Другие детали пока неизвестны.

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