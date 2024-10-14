«Я поняла, что он не просыпается»: трехлетний мальчик умер после обморока

В Ярославской области трехлетний мальчик умер в больнице после внезапного обморока. По словам мамы, ребенок часто терял сознание из-за врожденного порока сердца, однако ей всегда удавалось привести его в чувства.

«Я вышла из комнаты и услышала грохот. Забежала, а он уже лежит. Когда он падает, я обмываю его водой, сразу предоставляю воздух. А тут я поняла, что он не просыпается», — рассказала женщина порталу 76.ru.

Медики прибыли по вызову через 13 минут и госпитализировали ребенка. При этом женщину возмутило, что это был не реанимобиль, а обычная «скорая». Кроме того, по словам мамы мальчика, его даже не пытались привести в чувства. В больнице ребенок скончался.

Поначалу семья подумала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, но в свидетельстве о смерти было указано - «недостаточность сердечная левожелудочковая».

«Ребенок в морге даже синий не был. Только конечности и кончики ушек немного. Я позвонила знакомой, которая учится на кардиолога. Она сказала, что, скорее всего, упала сатурация, ребенку надо было дать кислород и просто откачать», — рассказала изданию свекровь Марии.

В разговоре с корреспондентом 76.ru один из лечащих врачей ребенка заявил, что случай был сложным и искать виноватых в ситуации бессмысленно.

«Это настолько сложный порок у ребенка, настолько тяжело он лечился и настолько бесперспективно, что вы не разберетесь в этом никогда», — сказал медик.

Ранее в Красноярске семилетний ребенок умер в стоматологическом кресле во время приема у специалиста в частной клинике. Мальчик лечил зубы под наркозом, после которого не очнулся. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.