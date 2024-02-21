Россиянину во время работы замяло ногу в станок

В Ленинградской области мужчина пострадал во время работы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в городе Волхов накануне вечером. Мужчине в ходе работы затянуло ногу в станок. В итоге пострадавшего госпитализировали.

В медучреждении у рабочего диагностировали открытый перелом правой голени, вывих коленного сустава и правового надколенника.

В настоящий момент состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на Камчатке моряк убил не дождавшуюся его из рейса возлюбленную и получил 15 лет колонии строгого режима.

Также мы писали, что в Москве третьеклассник внезапно скончался на уроке английского в школе. Пока причина смерти ребенка неизвестна.