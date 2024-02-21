Опубликовано 21 февраля 2024, 10:41
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Россиянину во время работы замяло ногу в станок
В Ленобласти мужчине во время работы замяло ногу в станок.
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В Ленинградской области мужчина пострадал во время работы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло в городе Волхов накануне вечером. Мужчине в ходе работы затянуло ногу в станок. В итоге пострадавшего госпитализировали.
В медучреждении у рабочего диагностировали открытый перелом правой голени, вывих коленного сустава и правового надколенника.
В настоящий момент состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.
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