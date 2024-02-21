Третьеклассник внезапно умер на уроке английского в московской школе

В Москве в одной из школ на проспекте Мира внезапно умер третьеклассник. Мальчик сидел на уроке английского языка, когда ему неожиданно стало плохо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, девятилетний ребенок на занятии вдруг начал тяжело дышать. Отмечается, что он стал задыхаться, а после потерял сознание. Школьная медсестра попыталась помочь мальчику, пока на место ехала бригада скорой помощи, но ничего не помогало. Прибывшие медики тоже совершили попытку реанимировать младшеклассника, но их усилия ни к чему не привели. Он скончался.

К слову, как известно, у школьника было плохое здоровье. Из-за этого он редко посещал занятия в учебном заведении и в основном получал знания на дому. Но в злополучный день родители отправили его в школу. На данный момент причина смерти неизвестна.

Ранее в Петербурге полуторагодовалый мальчик умер после мытья в раковине. Сообщалось, что он сварился в кипятке.