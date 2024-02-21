Российский моряк убил не дождавшуюся его из рейса возлюбленную

На Камчатке моряк получил 15 лет колонии строгого режима за убийство сожительницы. Мужчина расправился с возлюбленной, так как она не дождалась его из рейса. Об этом сообщает aif.ru.

По данным источника, в сентябре 2023 года 41-летний россиянин вернулся из дальнего плавания и обнаружил, что все это время его избранница была ему неверна. Женщина призналась ему, что у нее появился другой, после чего моряк решил собрать вещи и уйти. Однако мирно покинуть квартиру не смог.

Не справившись с чувством ревности, он набросился с ножом на соперника и ударил его. Затем он напал и на бывшую возлюбленную. Сначала он ее избил, а после заколол. Женщина скончалась на месте до приезда медиков, а вот второго пострадавшего удалось спасти. Ему оказали необходимую помощь в больнице.

После случившего подозреваемого в убийстве задержали. Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к 15-ти годам заключения.

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