Россиянину стало плохо после восьмичасовой поездки за рулем

Житель Уфы был экстренно госпитализирован после восьмичасовой поездки за рулем. Вскоре стало плохо и его жене. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у потерпевших была сильная интоксикация: они теряли сознание, жаловались на головные боли и тошноту. Стабилизировать их состояние удалось только через несколько дней.

Как выяснилось, супруги 8 часов дышали парами антифриза, который испарялся из-за поломки системы охлаждения двигателя. Дело в том, что опасные пары не имеют запаха, поэтому семья не поняла причин плохого самочувствия.

Ранее на Урале выпускники института прокуратуры заболели сальмонеллёзом после банкета. Их состояние оценивается как средней тяжести. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Перми пять школьниц отравились популярным среди молодежи увлажнителем для лица. Инцидент произошел среди учеников четвертого класса.