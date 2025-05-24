Родители бьют тревогу: пять школьниц отравились увлажнителем для лица в Перми

В Перми пять учениц местной школы отравились увлажнителем для лица. Популярный среди молодежи товар принес в образовательное учреждение их одноклассник, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в четвертом классе. Мальчик принес в школу увлажнитель для лица, которым сразу же заинтересовались девочки. Они окружили приятеля, а тот начал разбирать баллончик.

Из увлажнителя вылилась некая едкая жидкость. Она стала испаряться, а 10-летние школьницы — кашлять и задыхаться. В школу вызвали скорую. У пострадавших девочек диагностировали отравление аэрозолем средней тяжести.

Родители школьников, которые покупают себе такие увлажнители, бьют тревогу. Они жалуются, что эти баллончики странно пахнут паленой пластмассой и иногда взрываются.

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