Будущие прокуроры массово заразились сальмонеллёзом после банкета

Около 80 выпускников свердловского института прокуратуры отравились в банкетном зале во время празднования выпускного. У некоторых из них выявили сальмонеллёз.

Студенты рассказали, что половина еды на банкете было холодной, другую половину не принесли вообще. После празднования выпускного у многих поднялась температура, появились рвота и диарея. Некоторым пришлось неоднократно вызывать скорую помощь, пишет Telegram-канал Ural Mash.

12 будущих прокуроров попали в инфекционную больницу с сальмонеллёзом. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Всего на банкете присутствовало более 200 человек. Его стоимость составила 1,4 млн рублей — с человека собирали по 7 тыс. рублей. На столах были нарезки, колбасы, оливье с майонезом, гнездо глухаря и другие блюда. Директор банкетного зала утверждает, что все продукты были нормальные, поставщики старые, а само застолье организовывал не он, а другие люди.

Ранее в Перми пять школьниц отравились популярным среди молодежи увлажнителем для лица. Популярный среди молодежи товар принес в образовательное учреждение их одноклассник.