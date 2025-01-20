Россиянину отказали в выплате «гробовых» за погибшего на СВО сына

В Кемерове мужчине отказали в выплате «гробовых» за сына, который не вернулся с СВО. Об этом пишет А42 со ссылкой на решение Восьмого кассационного суда.

По данным источника, причиной отказа послужило отсутствие участия мужчины в жизни сына: он ушел из семьи более 20 лет назад, с неохотой выплачивал алименты и не принимал участия в воспитании сына, который находился под опекой матери и отчима. Но, узнав о том, что наследник ушел на СВО и не вернулся, он захотел получить причитающуюся родственникам выплату.

Теперь мужчина не только не может претендовать на выплату и наследство сына, но и обязан вернуть бывшей жене 1 миллион рублей, который уже успел получить.

Ранее мы писали, что в Прикамье женщина украла у матери свыше миллиона рублей за гибель брата на СВО.

Также сообщалось, что в Омске боец СВО избил мужчину из-за спора о спецоперации на Украине.