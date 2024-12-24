Купила два мотоцикла, колонку, ноутбук: женщина украла у матери деньги, полученные за гибель брата на СВО

Жительница Прикамья предстала перед судом. Она украла у матери деньги, которые та получила за гибель сына в зоне спецоперации. Речь идет о сумме более миллиона рублей, передает Kp.ru.

Женщина использовала приложение на телефоне и данные банковской карты матери, чтобы присвоить деньги себе. Похищенные средства она потратила на дорогостоящие покупки. Так, россиянка приобрела себе два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре телефона, приставку и сварочный аппарат. Кроме того, она погасила незакрытые кредиты.

По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело. В итоге жительница Прикамье понесла наказание за совершенное деяние. Ее приговорил ее к двухлетнему условному сроку с испытательным сроком два года.

В Челябинске, наоборот, местные жители потратили свои деньги на помощь бойцам СВО. Там супружеская пара приобрела военнослужащим спальные мешки на деньги, который должны были пойти на пышную свадьбу.