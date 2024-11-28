Боец СВО избил мужчину из-за спора о спецоперации на Украине

В Омске боец СВО избил мужчину из-за спора о ходе спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба рассмотревшего дело военного суда.

Во время беседы в омском сквере пьяный военнослужащий не согласился с заявлениями оппонента об СВО. После этого он несколько раз ударил незнакомца, а когда тот упал, то продолжил наносить удары до потери мужчиной сознания. На просьбы остановиться военный никак не отреагировал.

Пострадавшему причинен легкий вред здоровью, участника СВО приговорили к году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. В настоящий момент приговор не вступил в силу.

В Новосибирске школьник решил заступиться за младшего брата и получил выстрел в лицо из сигнального пистолета.

Также сообщалось, что боец СВО лишился ноги из-за бюрократии военного госпиталя.