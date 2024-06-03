Россиянина застрелили через глазок входной двери

В подмосковном Реутове мужчину застрелили через дверной глазок входной двери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело погибшего с огнестрельными ранениями 2 июня обнаружила его подруга, у которой он временно остановился. При входе в квартиру женщина зафиксировала два отверстия на входной двери и невозможность открыть ее ключом. Тогда россиянка вызвала мастера по вскрытию замков, который и открыл дверь.

На полу у входной двери находился труп ее гостя — уроженца Дагестана. В настоящий момент сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемого в совершении данного преступления.

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