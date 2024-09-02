Россиянина с ампутированной ступней обнаружили мертвым в запертой квартире

В Ленинградской области инвалида с ампутированной ступней обнаружили без признаков жизни в запертой квартире. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, 77-летнего мужчину в луже крови нашел сосед, который и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место правоохранители увидели мертвого пенсионера, после чего отыскали в доме записку, в которой инвалид указал данные своей супруги. Также рядом с трупом находился пистолет.

Жена рассказала, что житель Ленобласти увлекался оружием. В феврале текущего года пенсионеру ампутировали ступню из-за осложнения, вызванного сахарным диабетом.

Полицейские изъяли оружие и 11 патронов с маркировкой. Пистолет не зарегистрирован. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Саратове местный житель выжил после удара током в 27 тысяч вольт на стройке.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге женщина разгромила сауну и избила пенсионерку из-за залога.