Дуга прошла из головы через внутренние органы: россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Жителя Саратова ударило током в 27 тысяч вольт во время выполнения работ на стройплощадке. 40-летний мужчина получил электротравму, но чудом остался жив.

«Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю», — приводит mk.ru слова пострадавшего.

Отмечается, что ЧП произошло во время разгрузки лестничных маршей с грузовиков. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию ожогового центра Волгограда.

Как пояснил лечащий врач Игорь Гуринов, пациенту удалось выжить, так как дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в ногах.

После травмы мужчина 40 дней пробыл в реанимации. В настоящее время он долечивается дома.

Ранее в Каменногорске Ленинградской области 24-летний молодой человек погиб в дачном душе. Он получил смертельный ударом током, когда решил помыться и нагреть воду с помощью кипятильника.