Под Смоленском водитель высадил из автобуса женщину с тремя детьми в лесополосе

В Смоленской области СК намерен проверить действия водителя автобуса, который высадил в лесополосе женщину с тремя детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Уточняется, что ЧП произошло в автобусе, который следовал по маршруту Верхнеднепровский – Каськово. Водитель высадил около леса в вечернее время женщину с тремя детьми. Свой поступок мужчина аргументировал тем, что не может продолжить движение из-за того, что трасса не очищена от снега. При этом на опубликованных россиянкой кадрах можно заметить, что дорога была расчищена от снега.

До дома семья была вынуждена добираться примерно пять километров. Представители компании-перевозчика принесли извинения за действия шофера.

По факту случившегося организована проверка.

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