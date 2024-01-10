Обнаружила рану на руке и обратилась в травмпункт: пассажирку автобуса жестко вытолкнули из салона

Жительница Северной столицы попала в неприятную ситуацию из-за неработающего валидатора в автобусе. Девушку вытолкали на улицу после того, как он не смогла оплатить проезд, передает Фонтанка.

Несколько дней назад петербурженка зашла в автобус и приложила карту «Подорожник» к валидатору. Однако оплата не прошла, так как на счете не было средств. Тогда девушка пополнила его с помощью приложения, а после повторила попытку. Но деньги не списывались — при чем все устройства общественном транспорте показывали, что карта пассажирки неисправна.

Кондуктор не поверила в то, что устройства сломались и потребовала оплатить проезд другим способом. Петербурженка не смогла найти банковскую карту или наличные, и ее начали выталкивать из автобуса. В потасовке принял участие и другой пассажир. В итоге жительница Северной столицы оказалась на улице с раной на руке. Для привлечения обидчиков к ответственности она обратилась в травмпункт и полицию.

Ранее в Смоленской области водитель высадил из автобуса женщину с тремя детьми в лесополосе. Действиями мужчина заинтересовался Следственный комитет.