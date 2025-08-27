Россиянина на бочке из-под топлива унесло в море

В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке по реке в сторону Охотского моря. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 21 августа компания из трех человек на машине пыталась переехать реку Тыл, впадающую в Удскую губу Охотского моря. Был прилив, в реке поднялся уровень воды, и машина заглохла. Два человека смогли выбраться, а 38-летний мужчина не успел. Очевидцы утверждают, что в последний момент россиянин схватился за бочку из-под ГСМ, смог на нее взобраться и уплыл в сторону моря.

На данный момент ни бочку, ни мужчину обнаружить не удалось. На поиски вылетел вертолет. Операция осложняется тем, что местность труднодоступна.

