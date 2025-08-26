В Красноярском крае рыбак дрейфовал на сломанной лодке с телом умершего брата

В Красноярском крае на четвертый день нашли рыбака, который дрейфовал на сломанной лодке с телом умершего брата. С мужчиной работает полиция.

О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, родственники отправились на рыбалку на реке Чулым. На воде у лодки забарахлил мотор, завести судно не получалось. Прибиться к берегу братья не могли из-за отсутствия весел.

Рыбаки регулярно звонили родным. Спустя несколько дней один из мужчин позвонил племяннику и сообщил о смерти его отца. Родственник обратился в экстренные службы, после чего лодку удалось найти и вытащить.

Тело умершего брата направили на экспертизу.

Ранее сообщалось о дрейфующем в Охотском море 67 дней Михаиле Пичугине. За это время скончались в море его брат и племянник. Говорилось, что выживший Пичугин все время испытывает чувство голода. Его бывшая жена рассказала, что у мужчины стал «дикий» взгляд.