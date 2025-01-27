Опубликовано 27 января 2025, 10:281 мин.
Россиянина избили, облили бензином и подожгли
РЕН ТВ: в Ленобласти работника котельной облили бензином и подожгли.
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В поселке Кузнечное Ленинградской области мужчину жестоко избили, облили бензином и подожгли. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, ЧП произошло накануне ночью. В момент нападения россиянин производил работы в помещении котельной.
«Сильно лицо разбито, по голове ударили, наверное, сотрясение. Потом еще подожгли. Повезло, что выжил», – приводит РЕН ТВ слова источника.
Рабочий котельной получил ожоги лица, бедра и голени, однако отказался от госпитализации. Обстоятельства случившегося будут устанавливать сотрудники полиции.
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