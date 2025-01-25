Обгорела пятка: младенец едва не погиб из-за электрического одеяла

В Санкт-Петербурге ребенок едва не погиб в пламени. На младенце вспыхнуло электрическое одеяло, которое родители приобрели в одном из маркетплейсов, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Родители привезли в больницу ребенка, которому нет даже года. Они рассказали врачам, что малыш пострадал из-за воспламенения электрического одеяла.

Отец сумел вовремя вытащить сына из огня. У мальчика обгорела пятка. Медики оказали юному пациенту необходимую помощь. После этого малыша опустили с родителями домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Устройство, приобретенное на маркетплейсе, сначала работало без нареканий. Однако уже через несколько часов из электрического одеяла пошел дым, а после оно и вовсе загорелось.

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