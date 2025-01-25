Не хотел возвращаться домой после ссоры: мужчина устроил дебош в кафе, чтобы отдохнуть от супруги

Жителю Магадана грозит больше двух недель административного ареста за дебош в кафе. Мужчина намеренно добивался такого наказания, чтобы не возвращаться домой к жене. Незадолго до случившегося он поругался с супругой.

В минувшую пятницу сотрудников Росгвардии вызвали в кафе из-за агрессивного посетителя. Некий мужчина приставал к другим людям и нецензурно выражался. В итоге дебошира задержали и доставили в отдел.

В беседе с правоохранителями мужчина признался, что специально нарушил закон. Он не хотел возвращаться домой и примеряться с женой.

«Супруга выдворила его из квартиры за злоупотребление алкогольными напитками. Колымчанин решил не примиряться с женой, а найти временный приют в спецприемнике для задержанных», — сообщили на сайте Росгвардии.

Ранее пьяный директор компании угрожал взорвать самолет из Москвы в Нижнекамск. Мужчина написался до начала полета.