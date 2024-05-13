Россиянин жестоко избил 85-летнюю блокадницу и отобрал все деньги

В Санкт-Петербурге 85-летняя блокадница подверглась нападению со стороны супруга ее внучки. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, накануне своего юбилея россиянка обратилась в полицию и рассказала о ЧП. 37-летний муж ее внучки два раза отобрал у нее деньги: сначала пенсию в размере 20 тысяч рублей, а после – выплаты в размере 50 тысяч ко Дню Победы. Отняв у пенсионерки все средства, он избил ее.

Медики зафиксировали у блокадницы ушибы позвоночника и левого плеча. Правоохранители задержали петербуржца, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обнаружили туловище и голову женщины в мусорных пакетах.

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