Осталась без пальца: лифт многоэтажки зажал руку 10-летней школьницы и проехал три этажа

В Москве экстренно госпитализировали 10-летнюю школьницу. Девочка лишилась пальца на руке после поездки на лифте, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в доме на улице Черняховского. Вечером школьница возвращалась вместе с собакой с прогулки. Она вызвала лифт и зашла в кабину. Но питомец не последовал за хозяйкой. Из-за этого, когда двери стали закрываться, девочка решила придержать их рукой и прищемила палец.

Лифт поднялся до третьего этажа, там несовершеннолетней удалось вытащить руку. В тот же момент она увидела, что полностью лишилась среднего пальца.

Родители пострадавшей москвички вызвали скорую. В больнице у юной пациентки зафиксировали сложную травму кисти, разрыв сухожилия и множественные переломы пястных костей. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить функциональность конечности.

Ранее трехлетняя девочка упала в емкость для сбора сточных вод в Тверской области. Инцидент произошел, когда ребенок остался без присмотра.