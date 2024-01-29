В Братске соседи избили женщину, чей питбуль покусал пенсионерку и ее дочь

В Братске соседи напали на хозяйку питбуля после того, как собака покусала пенсионерку и ее дочь. Женщине были нанесены телесные повреждения. Об этом сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Как стало известно со слов местных жителей, между россиянкой и ее знакомыми разгорелся конфликт. Причиной стал питомец. Выяснилось, что он неоднократно нападал на людей. Сначала он покусал пожилую женщину, а после спустя время то же самое произошло с ее дочерью.

Предварительно, родственники пострадавших пытались усмирить животное и в итоге поссорились с его хозяйкой. Конфликт закончился избиением.

Теперь произошедшим занимаются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что уже была назначена судебно-медицинская экспертиза. На ней будет установлена тяжесть нанесенных телесных повреждений питбулем. Ситуацию взяла под контроль прокуратура Братска.

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