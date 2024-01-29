Пьяные пассажиры избили водителя такси и угнали его машину

В поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти пьяные пассажиры избили таксиста и угнали его авто. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, 31-летний водитель такси подъехал к дому № 6 на Московской улице, чтобы отвезти двух нетрезвых мужчин в Санкт-Петербург. Но вскоре после начала поездки один из пассажиров начал бить шофера руками в спину и угрожать ему расправой, требуя ехать быстрее.

Таксист остановился и вышел из машины, после чего один из пассажиров пересел на водительское сиденье и уехал на указанной машине в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов нашли припаркованную иномарку у дома № 4 на улице Танкистов в Колпино. В салоне находились двое пьяных 39-летних мужчин: житель Северной столицы и уроженец Республики Тыва.

Дебоширов отвезли в отделение полиции и поместили в изолятор. В настоящий момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина прижигал сигаретой возлюбленную и избил ее сына-инвалида.

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