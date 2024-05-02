Россиянин застрелил товарища во время застолья из-за конфликта

В Ленинградской области местный житель во время застолья застрелил товарища из-за внезапного конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло накануне в деревне Островки Всеволожского района. 34-летний россиянин застрелил 21-летнего приятеля из незарегистрированного травматического пистолета.

Уточняется, что мужчины вместе употребляли спиртное, когда внезапно между ними случился конфликт, который и привел к такому исходу. 21-летний мужчина скончался на месте.

К настоящему времени стрелка задержали сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Примечательно, что пистолет, из которого стрелял житель Ленобласти, уже два года находится в розыске. Оружие было утрачено при невыясненных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в Подмосковье неизвестный накинулся на 41-летнего мужчину с шаурмой и попытался отобрать у него еду, нанеся несколько ножевых ранений.

Также сообщалось, что в Москве мужчина ударил ножом бывшую супругу в примерочной ТЦ из ревности.