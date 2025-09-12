Россиянин зарезал знакомого за попытку помирить его с женой

Жителя Хабаровского края зарезали за попытку помирить супругов. Об этом сообщает aif.ru.

7 июля 2025 года жительница города вместе с другом приехала к сестре, чтобы помирить ее с супругом, который встретил их на лестничной клетке. Между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Тогда обвиняемый достал нож и ударил им в сердце соперника. Женщина, ставшая свидетельницей, выбила оружие из его рук.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 64-летнего злоумышленника. Потерпевшего доставили в больницу, однако врачи не сумели спасти ему жизнь. Он скончался от полученных травм.

На время следствия обвиняемый был заключен под стражу. Скоро он предстанет перед судом.

