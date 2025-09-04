Внук зарезал 89-летнюю бабушку, когда она спала

В Москве внук с психическим расстройством зарезал 89-летнюю бабушку, когда она спала. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло около 5:30 утра. Мужчина взял на кухне нож и нанес спящей бабушке множественные ножевые ранения в область головы, шеи и груди. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Испугавшись проснувшихся родственников, подозреваемый скрылся с места преступления, однако был задержан полицией спустя 20 минут.

Отмечается, что 36-летний мужчина имеет психические отклонения и состоит на учете в ПНД.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В отношении подозреваемого будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза для установления его вменяемости в момент совершения преступления.

