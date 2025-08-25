Решил, что изменила: 54-летний уроженец Турции зарезал жену в Подмосковье
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
В Подмосковье 54-летний уроженец Турции зарезал жену после поездки на родину. Мужчина решил, что 49-летняя супруга ему изменила.
Подробности происшествия сообщает mk.ru.
Убийство было совершено в Пушкино. Иностранец в 2016 году женился в России, он был вдовцом. Общих детей у пары нет. Взрослые нигде не работали.
Недавно мужчина съездил на родину. По возвращении он заподозрил жену в измене, хотя никаких подозрений супруга не давала.
Ревнивец ударил ее ножом в шею. Мужчина сам вызвал скорую, но спасти женщину не удалось.
По факту случившегося назначены различные экспертизы, включая психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую.
