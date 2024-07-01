Россиянин закопал приятеля в лесу и расчленил сожительницу

В Приморском крае раскрыты два убийства по одному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.

В полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего 37-летнего сына. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранителям удалось установить, что к исчезновению причастен 38-летний Владимир Иоффе. Позднее мужчина признался, что избил потерпевшего в декабре минувшего года и избавился от трупа, спрятав его в лесу.

Также стало известно об исчезновении 55-летней сожительницы обвиняемого. Выяснилось, что россиянин убил ее в ходе ссоры в начале июня текущего года, затем расчленил и скинул в ущелье, где части тела и нашли полицейские.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц.

Ранее мы писали, что в Подмосковье вооруженные люди в масках ограбили бывшего гендиректора «Росгосстраха».

Также сообщалось, что в Иркутской области мужчина умер на глазах у детей за отказ оплатить проезд.