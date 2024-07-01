Устроили погоню и жестоко избили: искалеченный россиянин умер на глазах у детей за отказ оплатить проезд

В Иркутской области во время поездки с семьей на отдых погиб мужчина. Его избили до смерти на глазах у детей за то, что он отказался оплачивать проезд по территории туристической базы, передает Telegram-канал Readovka.

Всего на отдых ехали две семьи. Глава одной из них при возвращении решил проехать через территорию турбазы, по которой пролегала ухоженная дорога. Однако на пути повстречался шлагбаум. Охранница КПП потребовала, чтобы гости оплатили проезд, но мужчина за рулем протаранил шлагбаум и поехал дальше.

В итоге машину с туристами начали преследовать директор базы, охранник и их сообщник. Им удалось настигнуть главу семейства, после чего он был избит до смерти на глазах у детей.

По факту случившегося ведется расследование, но пока задержан лишь один человек. После гибели россиянина владельцы турбазы обратились в суд и потребовали с его семи возмещения материального вреда за сломанный шлагбаум.

Ранее жительница Красноярского края убила трехлетнюю дочь топором. Мотивом совершения преступления стала ревность.