Связали супругов и вынесли деньги с драгоценностями: в Подмосковье ограбили дом экс-гендиректора «Росгосстраха»

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на дом бывшего генерального директора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова. У него похитили деньги и драгоценности, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, в нападении участвовали трое неизвестных, которые скрывали лица за черными масками. Преступники были вооружены. Когда они проникли в дом, то сразу же обездвижили Маркарова и его жену, связав их скотчем. После они заставили мужчину сказать код от сейфа, где хранили деньги и драгоценности.

Грабителям удалось завладеть содержимым и скрыться. Сейчас их разыскивают стражи порядка. Сумма ущерба, нанесенная экс-гендиректору «Росгосстраха», пока подсчитывается. Однако уже в настоящий момент известно, что речь идет о сумме более миллиона рублей.

Ранее грабители проникли в дом к бывшему футболисту сборной Италии Роберто Баджо. Злоумышленники избили спортсмена и вынесли ценности.