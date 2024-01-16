11:35, 16 января 2024
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Россиянин захотел сходить в театр и потерял полмиллиона рублей
Житель Москвы купил билеты в театр за полмиллиона рублей, но не получил их.
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В Москве местный житель купил билеты в театр за полмиллиона рублей и был обманут. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, пострадавший обнаружил объявление о продаже билетов на сайте и внес предоплату в размере 45 тысяч рублей. После этого москвич захоетл приобрести еще несколько билетов, в результате чего сумма ущерба составила 555 тысяч рублей.
В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.
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