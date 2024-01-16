Россиянин захотел сходить в театр и потерял полмиллиона рублей

В Москве местный житель купил билеты в театр за полмиллиона рублей и был обманут. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавший обнаружил объявление о продаже билетов на сайте и внес предоплату в размере 45 тысяч рублей. После этого москвич захоетл приобрести еще несколько билетов, в результате чего сумма ущерба составила 555 тысяч рублей.

В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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