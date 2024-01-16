В Екатеринбурге мужчина выбил зубы пассажирке автобуса при свидетелях

В Екатеринбурге неизвестный накинулся на мать двоих детей и выбил ей зубы во время поездки на автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на подругу потерпевшей.

По данным источника, ЧП произошел накануне утром в автобусе №41, который двигался по улице Баумана к станции метро «Уралмаш». Как заявила женщина, в тот момент в салоне было много пассажиров, среди которых находился и нетрезвый мужчина. Он неадекватно себя вел и в какой-то момент начал приставать к пострадавшей. Та попросила не трогать ее и отвернулась, после чего дебошир стал выкрикивать оскорбления в адрес девушки и записывать происходящее на видео. Она выбила телефон из рук мужчины, и злоумышленник ударил ее кулаком в лицо.

Пострадавшая с тремя выбитыми зубами была вынуждена обратиться за помощью к врачу, который зашил ей губу. Уточняется, что россиянка пыталась задержать автобус до приезда сотрудников полиции, однако кондуктор и водитель просто высадили сначала злоумышленника, а потом и пострадавшую в крови, аргументировав это тем, что последняя якобы нарушает спокойствие в салоне автобуса.

В настоящий момент потерпевшая ищет свидетелей ЧП и рассчитывает привлечь нападавшего к ответственности.

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