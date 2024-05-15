Россиянин задушил и спрятал тело приятеля из-за куска сала

В Омской области мужчина убил товарища из-за куска сала. Об этом сообщает прокуратура региона.

В апреле 2022 года россиянин решил, что у него украли кусок соленого сала. В краже он заподозрил приятеля, избил его и запер в подвале своего дома. На следующий день он задушил его, а труп спрятал в выгребной яме уличного туалета.

О пропаже пострадавшего заявили родители. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось выйти на след убийцы. Когда его задержали, он признался не только в убийстве. Выяснилось, что злоумышленник в 2021 году, обидевшись на жителя села Коренево, поджег сено своего работодателя. Мужчина причинил ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

В результате суд приговорил преступника к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали компенсировать ущерб собственнику сена.

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