Грабители заставили российского бизнесмена извиняться на камеру перед любовницей

В Москве трое грабителей заставили бизнесмена извиняться на камеру перед бывшей любовницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло 11 мая на востоке столицы. В дверь квартиры москвича позвонили неизвестные. После того как предприниматель решил открыть дверь, ему распылили в лицо газ и нанесли удар по голове. После этого мужчине связали руки и ноги скотчем.

Злоумышленников было трое. Один из них вытащил из кармана пакетик с неизвестным веществом и заявил пострадавшему, что на нем уже «есть одна статья», и если он «куда-то рыпнется», то она пойдет в дело.

Затем россиянину приставили к паху электрошокер и вынудили извиниться на камеру перед некой Валей. Источник РЕН ТВ в правоохранительных органах уточнил, что речь шла о бывшей любовнице жителя Москвы.

В итоге преступники скрылись, украв ценности на общую сумму 898 тысяч рублей.

15 мая сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В настоящий момент организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге иностранец сообщил о минировании самолета, чтобы вернуть супругу.