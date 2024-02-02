Россиянин задушил 92-летнюю тетю и три месяца прятал ее труп

В Туймазинском районе Республики Башкортостан местный житель задушил 92-летнюю тетю бывшей супруги и на протяжении трех месяцев прятал тело. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, бывшая жена попросила мужчину присмотреть за пенсионеркой, поскольку та не могла передвигаться самостоятельно. В октябре башкир навестил пожилую женщину, однако вместо помощи предпочел начать употреблять спиртное в соседней комнате. Пенсионерка негативно восприняла действие россиянина и сделала ему замечание.

Тогда между старушкой и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний задушил пенсионерку футболкой. Труп женщины он спрятал в погребе, а экс-супруге рассказал, что якобы отправил ее тетю в санаторий. Через три месяца он все-таки признался в содеянном родственникам пенсионерки и явился в полицию с повинной.

В настоящий момент против башкира возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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